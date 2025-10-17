Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Yelo Bank поддержал Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы

Экономика Материалы 17 октября 2025 15:06 (UTC +04:00)
Фото: Yelo Bank

Yelo Bank традиционно уделяет особое внимание вопросам здоровья своих сотрудниц. В рамках Всемирного месяца осведомлённости о раке молочной железы в банке было организовано специальное образовательное мероприятие.

Приглашённый врач-онколог-гинеколог из клиники Referans Hayat подробно рассказал о важности ранней диагностики, регулярных профилактических осмотров и заботы о женском здоровье. В ходе семинара сотрудницы получили возможность задать интересующие вопросы, услышать профессиональные рекомендации и расширить свои знания по данной теме.

Забота о здоровье каждой женщины — это основа более крепкого и устойчивого будущего как в рабочей среде, так и в обществе в целом. Yelo Bank и впредь будет поддерживать инициативы, направленные на укрепление здоровья и благополучия своих сотрудниц.

