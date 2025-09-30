Внешнеэкономическая позиция Азербайджана осталась устойчивой несмотря на колебания цен на углеводороды — АБР

БАКУ/Trend/ - Внешнеэкономическая позиция Азербайджана осталась устойчивой несмотря на колебания цен на углеводороды, сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

«Высокие доходы бюджета позволили сохранить его профицит. В первой половине 2025 года доходы выросли с 31,4% ВВП 2024 года до 31,9%, благодаря увеличению налоговых поступлений и росту трансфертов из Государственного нефтяного фонда. Расходы увеличились с 26,8% ВВП 2024 года до 27,5% в 2025 году, включая рост капитальных расходов на 11,1% и текущих расходов на 7,5%. За первые шесть месяцев 2025 года профицит бюджета составил 4,4% ВВП», — говорится в отчёте.

По данным АБР, внешнеэкономическая позиция страны остаётся сильной несмотря на нестабильность цен на нефть и газ. В первом квартале 2025 года текущий счёт зафиксировал профицит $1,1 млрд, что эквивалентно 6,5% ВВП.

"Объём торговли товарами составил $10 млрд, включая экспорт на $6,2 млрд и импорт на $3,8 млрд. Профицит в нефтегазовом секторе компенсировал дефицит по другим товарам, обеспечив общий торговый профицит $2,5 млрд. Экспорт ненефтяных товаров вырос на 11,8%, а импорт увеличился на 8,2%. При этом денежные переводы сократились на 22%. Баланс услуг оставался в дефиците: экспорт вырос на 19,9%, но импорт увеличился на 24,1%", - говорится в отчете.

Как отмечается, за первые шесть месяцев 2025 года совокупные валютные резервы Государственного нефтяного фонда и Центрального банка увеличились на $6,7 млрд до $77,6 млрд, что составляет 105% ВВП и примерно в 15 раз превышает государственный внешний долг страны. Резервы Центрального банка достигли $11,2 млрд, что покрывает 8,9 месяцев импорта товаров.