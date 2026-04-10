В Нахчыване почтена память Верховного лидера Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля в городе Нахчыван прошла церемония почтения памяти и был дан эхсан в связи с 40 днями со дня гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев, генеральный консул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури, представители государства и правительства.

Премьер-министр Джаббар Мусаев выразил соболезнования по случаю 40 дней со дня кончины Верховного лидера Ирана.

На церемонии говорилось об азербайджано-иранских связях. Отмечалось, что по поручению Президента Ильхама Алиева в период войны Ирану была оказана гуманитарная помощь. Этот шаг был расценен как яркий пример дружеских и добрососедских отношений между двумя странами.