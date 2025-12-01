ОБСЕ официально упразднила Минскую группу

БАКУ/Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально завершила Минский процесс и упразднила связанные с ним структуры по состоянию на 23:59 30 ноября 2025 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОБСЕ, это соответствует решению, принятому на Министерском совете ОБСЕ (MC.DEC/1/25) 1 сентября 2025 года, после совместного обращения Армении и Азербайджана к Финляндскому председательству ОБСЕ.

Завершение всех необходимых административных процедур означает окончание процесса закрытия, который был частью консенсуса, достигнутого всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ.

Отметим, что Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта при сопредседательстве России, США и Франции, однако урегулирования достигнуто не было. Азербайджан долгое время требовал роспуска Минской группы как предварительного условия для продвижения к официальному мирному соглашению с Арменией. Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения направили обращение к председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).