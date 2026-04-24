ИИ способствует развитию интеллектуальной собственности - Камран Иманов

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект способствует развитию интеллектуальной собственности.

Как сообщает Тrend, об этом заявил председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов сегодня в Баку в ходе круглого стола на тему "Инновационный потенциал: Интеллектуальная собственность + искусственный интеллект", приуроченного к Международному дню интеллектуальной собственности.

Он отметил, что инновационная экосистема является сложной системой, и существует ряд факторов, влияющих на её формирование. Основными направлениями, определяющими эту экосистему, являются научная, технологическая, предпринимательская и производственная сферы.

По словам К.Иманова, в эпоху инноваций перед наукой и образованием, а также в сфере интеллектуальной собственности возникают новые задачи:

"Искусственный интеллект оказывает важную поддержку развитию интеллектуальной собственности. Для этого необходима целенаправленная разработка и применение технологий искусственного интеллекта. Согласно исследованию "Обзор инновационного потенциала 2026", подготовленному Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с лабораторией Growth Lab Гарвардского университета, проанализировано 2,5 миллиарда единиц данных по 193 странам и составлена карта, охватывающая более 2500 инновационных возможностей.

Установлено, что в настоящее время только 10 процентов из исследованных стран полностью реализуют свой технологический потенциал. В странах, где сосредоточены научный, технологический, предпринимательский и производственный потенциалы, можно увеличить инновационные возможности и достичь прогресса на глобальном уровне. Согласно данным, этот показатель соответствует примерно 339 тысячам технологических инноваций в год. Иными словами, в сфере технологических инноваций только 10 процентов экономик полностью реализуют свой патентный потенциал".