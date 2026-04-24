Вопросы координации полётов в воздушном пространстве Европа–Азия обсудили в Будапеште

В городе Будапешт состоялось высокоуровневое совещание Организации поставщиков аэронавигационного обслуживания Европы и Азии (SOCEA), посвящённое усилению координации воздушного движения. Заседание прошло под председательством Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО «Азербайджанские авиалинии», входящего в холдинг AZCON.

В мероприятии приняли участие руководители аэронавигационных служб, в том числе «Uzaeronavigatsia», «Kyrgyzaeronavigatsia», «Kazaeronavigatsia», Генерального управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), а также компании «HungaroControl». Участники обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, совершенствования управленческих подходов и обеспечения безопасности полётов.

В рамках встречи были рассмотрены влияние региональных и глобальных процессов на воздушное движение, а также подходы к обеспечению операционной устойчивости в текущих условиях. Приняты решения, направленные на безопасную и устойчивую организацию авиаперевозок. Кроме того, обсуждены вопросы управления воздушным движением, обмена информацией и механизмов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие способствует более скоординированному управлению растущим воздушным движением на направлении Европа–Азия, а также обеспечивает безопасное и бесперебойное выполнение межрегиональных полётов.

Отметим, что 11 сентября 2025 года на Генеральной ассамблее SOCEA в городе Алматы директор Управления воздушного движения «Азераэронавигация» был избран президентом организации, и председательские полномочия официально перешли от Турции к Азербайджану.