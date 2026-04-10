Президент Турции призвал использовать переговоры в Исламабаде для достижения мира

Турция Материалы 10 апреля 2026 00:31 (UTC +04:00)
Президент Турции призвал использовать переговоры в Исламабаде для достижения мира
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

Сообщается, что президент Эрдоган отметил, что Турция совместно с соответствующими странами предприняла интенсивные усилия в процессе, приведшем к прекращению огня.

Он подчеркнул, что предстоящие переговоры в Исламабаде должны быть использованы в максимально возможной степени для достижения прочного мира и стабильности. Президент Турции отметил важность того, чтобы не давать такой возможности тем, кто хочет сорвать этот процесс, и что страна готова внести свой вклад вместе с дружественными странами.

