В честь юбилея Рамиз Гасаноглу награждён "Почётным дипломом" министерства культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с известным театральным, кино- и телережиссёром, народным артистом Рамизом Гасаноглу, приуроченная к его 80-летнему юбилею, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил юбиляра, выразив ему тёплые пожелания и отметив значительный вклад режиссёра в развитие национальной культуры. Было подчеркнуто, что многолетняя плодотворная деятельность Рамиза Гасаноглу сыграла важную роль в становлении и обогащении азербайджанского искусства. Его телевизионные постановки неизменно вызывали широкий общественный отклик, а документальные фильмы внесли значимый вклад в сохранение историко-культурной памяти народа.

Отмечалось, что творчество режиссёра высоко оценивается государством, и он был удостоен ряда почётных наград.

Во встрече приняли участие народные артисты Гаджи Исмаилов, Ильхам Намиг Кямал и Мабуд Магеррамов, заслуженные деятели искусств Джамиль Гулиев и Аяз Салаев, поделившиеся мнением о творческом пути режиссёра и его вкладе в искусство.

В завершение встречи Адиль Керимли вручил юбиляру "Почётный диплом" министерства культуры и пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Рамиз Гасаноглу выразил благодарность за оказанное внимание и высокую оценку его деятельности.

