Как отмечать Рамазан (Рамадан) – цель и размер фитры, праздничный семейный стол

БАКУ /Trend Life/ - Наступает праздник Ид-аль-Фитр, отмечаемый в честь окончания поста в священном для мусульман месяце Рамазан (Рамадан). По сообщению Управления мусульман Кавказа (УМК) во всех мечетях Азербайджана 20 марта будут совершены праздничные намазы по случаю Рамазан-байрамы. В Баку время праздничного намаза в мечети Аждарбей назначено на 08:00, а в мечети Тезе Пир - на 09:00. Согласно фетве Совета казиев, рекомендуется выплачивать фитру в размере 10-15 манатов на человека. Эта сумма является базовой, так как выплачивается в зависимости от благосостояния семьи, а некоторые вообще освобождаются от фитры.

Представляем читателям Trend Life материал о праздновании дня окончания поста и обязательной очистительной милостыне закят аль-фитр (фитра, милостыня разговения).

Праздничный стол

Один из самых благословенных праздников Рамазан (Рамадан, азерб. - Оруджлуг байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид аль-Фитр, рус. – Разговение) знаменует завершение поста в Священном месяце. Праздник Рамазан был установлен самим основателем Ислама – Пророком Мухаммедом (С). Произошло это в 624 году. С тех пор мусульманская умма отмечает этот день, как того требует религия. Дни празднования в большей части традиционно мусульманских стран считаются выходными и отмечаются на государственном уровне.

По традиции, в "байрам ахшамы" (праздничный вечер) все должны собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. Перед застольем обязательно прибирают в доме, надевают праздничные наряды, дарят друг другу подарки. Что приготовить на праздничный стол, каждая хозяйка решает самостоятельно. Отдается предпочтение традиционным блюдам, список которых может значительно меняться с учетом национальной кухни. Здесь хозяйки могут показать все свое мастерство, радуя семью и друзей по-настоящему изысканными яствами. После трапезы следует, по предписанию, раздать фитру бедным и сиротам.

После трапезы из семейного бюджета необходимо выделить фитру – обязательную милостыню завершения поста, которую до праздничной молитвы (примерно в 8-9 утра) следует передать малоимущим семьям, нуждающимся людям или сиротам, начиная от родственников и соседей. Для этого рекомендуется заранее определиться – кому будет выплачена фитра.

Фитра-это милостыня души, и мусульманину, который может себе это позволить, важно выплачивать определенную сумму (в зависимости от семейного достатка) за каждого члена своей семьи - давать его обездоленным, нуждающимся семьям.

Цель и размер фитры

Целью выплаты фитры является искупление (каффара) возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста, и помощь нуждающимся. Всевышний в Коране говорит: "Возьми с имуществ их милостыню (закят), которой ты очистишь и усовершенствуешь их...".

Размер фитры рассчитывается, исходя из расчета не менее 3 кг на человека из тех видов продуктов, которые распространены в данном регионе. Например, пшеница, ячмень, хурма, кишмиш, рис, кукуруза.

По словам заместителя председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), декана Бакинского Исламского университета, доктора философии Гаджи Фуада Нурулла, размер фитры определяется стоимостью 3 кг самых потребляемых продуктов на каждого члена семьи.

"Естественно, что богатым семьям не пристало выплачивать фитру по самой низкой цене, например, пшена. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами. Но с учетом современных требований жизни мы рекомендуем выплачивать фитру деньгами. Конечно, надо заранее определиться, кому будет передана благотворительная помощь, а не ждать до последнего. Хорошо, если фитра дается самому бедному родственнику или соседу. Это очень благое дело! Всевышний обязательно воздаст за искренние добрые деяния. Если по каким-либо причинам не удалось до праздничной молитвы выплатить фитру, то следует обязательно сделать это до дневной (зохр) молитвы. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования без уважительных причин".

Фитру выплачивает глава семьи (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении. Очистительная милостыня подобна благотворному омывающему дождю, который смывает грехи того, кто отдает ее ради Аллаха с чистым сердцем и искренне. В Коране сказано: "А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне... Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!"

Если по каким-то уважительным причинам не совершается выплата фитры, то пост остается действительным, но мусульманин остается должником. Пророк Мухаммед (С) сказал: "Пост Рамазана висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст предписанной для него милостыни".

Кому должна выплачиваться фитра

Фитру следует давать нуждающимся, начиная от родственников и соседей. Если рядом с местом проживания нет нуждающихся, то фитру нужно адресовать бедным и праведным людям, проживающим в других местах, или же отдать в мечеть. Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры.

Фитра выплачивается тем категориям людей, кому должен выплачиваться закят. Смысловой перевод Коранического аята гласит: "Поистине, милостыня [закят] принадлежит [выплачивается]: бедным [не относящимся к тем, кто выплачивает закят]; нищим [неимущим и обездоленным]; тем, кто занимается сбором и распространением закята; тем, кто близок к вере или еще слаб в религиозности своей; для выкупа и освобождения рабов; на выплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними; на пути Аллаха (фи сабилил-лях); путникам. Это обязательно для вас, и Господь Всезнающ, Мудр ".

Фитру выплачивают одному человеку (или его семье), а можно и распределить между несколькими, если его сумма позволяет накормить этих людей. Точно также один нуждающийся может получить фитру от нескольких человек. Неприемлемо выплачивать фитру родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам или же родственникам, которые находятся на его иждивении или попечении.

В Коране сказано: "Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им - их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны"

В праздник Рамазан также принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. Верующие ходят друг к другу в гости, чтобы разделить дружескую трапезу. Держать пост в праздничный день – грех. У кого по уважительной причине есть пропущенные дни поста месяца Рамазан, то следует их компенсировать только после праздника.

Пусть для вас всегда ожидание прихода Рамазана будет радостным праздником верующей души, прекраснейшим временем в году, а соблюдение поста – желанным, расставание с благочестивыми днями и ночами – светлым.

С праздником вас, дорогие мусульмане!

