Состоялась презентация второй антологии известного послевоенного проекта "İgidlərin Sözü" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе министерства культуры Азербайджана в Музейном центре Баку прошла презентация второй антологии известного послевоенного проекта "İgidlərin Sözü" (Слова Героев). Первая антология была издана пять лет назад после Победы в 44-дневной Отечественной войне. Проект основан известной поэтессой, общественным деятелем Нигяр Гасанзаде, сообщает Trend Life.

"İgidlərin Sözü" стал не просто событием в культурной жизни страны в послевоенный период, но и серьезным реабилитационным и социальным проектом для ветеранов. За пять лет существования проекта ветераны Карабахской войны, среди которых поэты, музыканты, вокалисты, представляли свое поэтическое искусство на различных площадках страны, не оставляя равнодушным никого.

"Участники проекта добились немалых успехов: произведения солдат – поэтов этого проекта были включены в антологии, они стали приглашаться на телевидение и радио, многие стали известны в социальных сетях, среди них участники и различных литературных фестивалей, конкурсов, марафонов, а также президентские стипендиаты. В 2022 году этот проект открывал знаменитый фестиваль имени Моллы Панаха Вагифа в Шуше, и получил грандиозный резонанс среди соотечественников как на Родине, так и за рубежом", - отметила Нигяр Гасанзаде.

В официальной части программы выступили советник министра культуры Орхан Фикретоглу, поэтесса и руководитель проекта "İgidlərin Sözü" Нигяр Гасанзаде, ветераны первой Карабахской войны полковник-лейтенант Эльмар Гусейнов, полковник-лейтенант Эльхан Мамедов, депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров. В вечере участвовали также герой второй Карабахской войны Денис Гузлаев и его супруга Регина Ковалева - дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, погибшего во время первой Карабахской войны.

На презентации второй антологии была представлена художественно-музыкальная программа, в которой выступили поэты и музыканты – ветераны Карабахской войны - Эйваз Эйюб, Мири Абдуллаев, Джавид Гасымов, Керем Айдын, Мабуд Ахмедов, Фарид Атазаде, Идрис Гусейнов, Эльшан Беннаев, а также самый молодой участник проекта, победитель восьмого Телевизионного конкурса "Мугам" Хазрет Азизли.

