Одним из наиболее посещаемых павильонов Бакинской книжной ярмарки стал стенд Регионального офиса ИСЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Бакинской международной книжной ярмарки одним из наиболее посещаемых павильонов стал стенд Регионального офиса ИСЕСКО в Баку, вызвавший большой интерес со стороны широкой аудитории - от студентов и учёных до представителей издательств и ценителей литературы, сообщили Trend Life в пресс-службе офиса.

В течение всей ярмарки стенд ИСЕСКО стал активной площадкой для культурного обмена, профессионального общения и презентации изданий из ряда стран. Посетители имели возможность ознакомиться с деятельностью организации в области образования, науки и культуры, а также принять участие в обсуждениях, посвящённых сохранению и продвижению культурного наследия.

Директор Бакинского регионального офиса ИСЕСКО, доктор Абдулхаким Алсенан, подчеркнул, что такой высокий интерес отражает растущее внимание к миссии организации: "Наш стенд стал живой площадкой для общения, обмена идеями и вдохновения к культуре чтения и распространения знаний".

Активное участие и интерес к стенду Бакинского регионального офиса ИСЕСКО подчёркивают его важную роль как пространства для культурного взаимодействия и интеллектуального диалога.

Особое внимание привлекла совместная инициатива Бакинского регионального офиса ИСЕСКО и Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" - показ документального фильма "Kölgəsiz dünya" (Мир без тени). Фильм, затрагивающий вопросы культурной идентичности и сохранения нематериального наследия, вызвал значительный интерес у зрителей. После просмотра гости имели возможность пообщаться с авторами - художницей Джамилей Гашимовой и Афаг Иманзаде, которые рассказали о концепции проекта и творческом процессе его создания.

Доктор Абдулхаким Алсенан подчеркнул значение подобных инициатив: "Видеть такие творческие проекты - это по-настоящему вдохновляюще. Этот фильм не только раскрывает эстетику искусства миниатюры, но и глубоко связывает его с нашей культурной идентичностью. Для нашего офиса поддержка подобных инициатив - это не только долг, но и центральная часть миссии по сохранению общего наследия".

Бакинский региональный офис ИСЕСКО, придающий большое значение культурным инициативам по сохранению и продвижению наследия исламского мира, рассматривает поддержку подобных проектов как важную часть своей миссии.

Отметим, что на выставке в Бакинском Экспо-центре принимают участие 68 иностранных организаций из 23 стран (включая Турцию, Италию, США, Аргентину, Великобританию, Литву, Катар, Индонезию, Испанию, Китай, Южную Корею и др.), а также 123 местных издательства, полиграфические и книжные организации. Впервые в Бакинской выставке участвуют Испания, Кувейт и Индонезия.

