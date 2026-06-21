В Ичеришехер состоялось феерическое открытие Международного фестиваля танго El Calor en Baku и Недели культуры Аргентины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось торжественное открытие международного фестиваля танго El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival, приуроченного ко Дню флага Аргентины. Бакинские зрители получили уникальную возможность погрузиться в пленительный мир аргентинского танго, вживую увидеть выступления всемирно известных мастеров, а также насладиться экспрессивной, завораживающей музыкой в блестящем исполнении, сообщает корреспондент Trend с места мероприятия. Феерический вечер стал большим праздником настоящего танцевального искусства.

У ворот Гоша Гала, при входе в стариную часть Баку - Ичеришехер, был установлен танцевальный помост и ряды белых стульев, а яркие наряды и сияющие улыбки создали прекрасную атмосферу, погрузив в ожидание захватывающего, страстного и чувственного аргентинского танго. Жители и гости столицы, а также преданные поклонники танго пришли сюда, чтобы разделить это всеобщее воодушевление и насладиться красочным представлением. Среди приглашенных почетных гостей вечера были государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, известные деятели культуры, представители танцевального сообщества. Все выступившие подчеркнули важность проведения фестиваля в Баку и выразили признательность организаторам.

Посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Беллуши в своей приветственной речи отметила, что этот фестиваль дарит прекрасную возможность ближе познакомиться с богатой культурой ее страны и с самим танго - танцем, рожденным на уютных улочках Буэнос-Айреса и Монтевидео и покорившим мир своей удивительной пластикой и бешеным темпераментом. Дипломат добавила, что музыка и танец легко находят ключ к сердцу каждого человека, и именно такие проекты делают дружбу между нашими странами еще теплее и крепче. Марианхелес Беллуши также подчеркнула, насколько символично и приятно, что открытие фестиваля совпало с важным национальным праздником - Днем флага Аргентины.

Своими впечатлениями поделилась президент Азербайджанского танцевального совета (AzDC), народная артистка Тарана Мурадова, выразив искреннюю надежду, что яркий праздник танца не ограничится рамками одного сезона и станет для Баку прекрасной, доброй традицией. Было подчеркнуто, что в этом году организация отмечает пятилетие своей деятельности и впервые проводит в Азербайджане фестиваль танго. Было отмечено, что большой объем работы по подготовке проекта был реализован продюсером и куратором международных проектов Артуром Остролуцким, основателем AzDC, шестикратным чемпионом мира Эльдаром Джафаровым, продюсером и арбитром международной категории Валентином Решетниковым.

Основатель AzDC, шестикратный чемпион мира по бальным танцам Эльдар Джафаров назвал танго универсальным языком, способным стирать любые границы между людьми, а сам фестиваль - новой яркой главой в культурной жизни столицы. Проект станет площадкой для любителей аргентинской культуры, музыки и танца, а также будет способствовать развитию танцевальной культуры и спорта в Азербайджане через обмен международным опытом. Мастер сцены отметил, что в Азербайджане планируется проведение семи международных фестивалей, посвященных различным танцевальным жанрам - эта инициатива реализуется в рамках проекта Международного совета ЮНЕСКО – "Семь танцевальных чудес света".

Руководитель международной сети MetropoliTango Барбара Чичеро отметила, что этот танец учит понимать друг друга без слов, ведь главное в нём - объятие, которого сегодня так не хватает миру. По её словам, у Баку есть все шансы стать новым заметным ориентиром на мировой карте аргентинского танго.

По мнению продюсера и арбитра международной категории Валентина Решетникова, столица Азербайджана способна занять постоянное место в международном танго-календаре. Он напомнил, что бакинский этап мировой серии Metropolitango - это последний шанс для участников завоевать путевку в финал Кубка мира, который состоится через две недели в Италии.

После завершения официальной части на сцену вышел ансамбль нагаристов. Коллектив в красочных национальных костюмах мгновенно захватил внимание зала - мощный, безупречно слаженный ритм нагары с первых же секунд заставил зрителей двигаться ему в такт. Зажигательные элементы национальных танцев, органично дополнившие выступление, вызвали дружные аплодисменты.

И наконец, зазвучала тягучая, томная мелодия, и танго ожило на импровизированной сцене Ичеришехер. Платья в красных, зеленых, желтых блестках, летящий шифон, по-кошачьи плавные и одновременно импульсивные движения танцоров рождали поразительную магию, пробуждая бурю эмоций у зрителей. Янина Киньонес и Нери Пилиу, Максим Герасимов и Орнелла Симонетто, Утку Кулей и Ирис Догду Кулей, а также представители азербайджанских школ танго подарили зрителям прекрасную сказку, полную страсти и любви. Высочайший профессионализм артистов и их полная отдача сделали этот вечер по-настоящему волшебным.

Музыкальную программу представил Solo Tango Orquesta, один из лучших танго-оркестров мира. Необычное расположение оркестра на крыше здания с подсветкой, отбрасывающей огромные тени, добавило таинственных красок всему перформансу. А знаменитое "Либертанго" Астора Пьяццоллы, входящее в десятку самых популярных мелодий мира, окончательно покорило публику.

Когда в финале все пары под звуки легендарной "Кумпарситы" одновременно вышли на сцену, вся площадь отозвалась шквалом восторженных аплодисментов и криками "Браво! Браво!". Бессмертное творение Херардо Родригеса в великолепном музыкальном исполнении довело этот номер до совершенства, сделав его красивой кульминацией вечера, который надолго останется в памяти каждого, кому посчастливилось стать свидетелем этого изумительного праздника танца.

Отметим, что впервые в Азербайджане, в старинной части Баку – Ичеришехер, с 19 по 24 июня, проходит грандиозный Международный фестиваль танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival. Проект реализуется в партнерстве с Администрацией Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" посольством Аргентины в Азербайджане и Азербайджанским танцевальным советом (AzDC), а также при участии международного танго-сообщества и локальных партнеров. В течение недели улицы Ичеришехер превратятся в живые сцены аргентинской культуры. Гостей и жителей города ждут уличные милонги, гастрономические события, концерты, мастер-классы и международный чемпионат Metropolitango, кинопоказы и другие мероприятия.

Более подробно о проекте и программе фестиваля:

Официальный сайт https://aztangofest.com/ru

Страница Instagram https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy

Завершится праздник 24 июня особенным концертом в Оперной студии Бакинской музыкальной академии, посвящённым памяти Карлоса Гарделя - легендарного певца, актёра и одного из главных символов мирового танго. Билеты можно онлайн приобрести по ссылке

https://iticket.az/ru/events/concerts/la-argenta-ensamble-the-great-argentine-tango-evening-in-baku

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