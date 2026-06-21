Названа причина загрязнения нефтепродуктами прибрежной зоны в Дюбенди

БАКУ/ Trend/ - 19 июня в соответствующие службы центрального аппарата ПО "Азнефть" поступила информация о выявлении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.

Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Отмечается, что в ходе первичного осмотра акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с использованием судов и вертолета было обнаружено нефтяное пятно.

На начальном этапе происшествия визуально не наблюдался активный источник утечки нефти, поэтому рассматривались несколько возможных вариантов источника загрязнения. В результате проведенной контролируемой диагностической проверки было установлено, что источником загрязнения является один из подводных нефтепроводов, принадлежащих "Азнефть". Сразу после выявления утечки транспортировка нефти по данному подводному трубопроводу была остановлена. Для управления инцидентом в "Азнефть" был создан оперативный штаб, ситуация взята под контроль.

В результате диагностических работ, проведенных водолазной службой "Азнефть", в подводном нефтепроводе были выявлены механические повреждения. Согласно предварительной оценке, предполагается, что эти повреждения возникли в результате контакта с внешним предметом, вероятнее всего якорем.

Сразу после обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы. До их завершения поврежденный участок трубопровода выведен из эксплуатации, что предотвращает дальнейшую утечку нефти в море.

Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной зоны, проводятся в тесной координации Министерства по чрезвычайным ситуациям и "Азнефть".