Последние аплодисменты легенде азербайджанского балета (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку простились с легендой азербайджанской сцены, корифеем балетного искусства, выдающимся хореографом, кавалером ордена "Шохрат", народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым, сообщает Trend Life.

В прощальном зале мечети Тезе-пир были установлены венки от министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также Бакинской хореографической академии. В знак глубокого уважения и благодарности Мэтру проводить его в последний путь пришли коллеги и поклонники его творчества.

О неоценимой роли артиста в истории национальной культуры в своих прощальных словах говорили официальные лица и деятели искусств. Заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов подчеркнул масштаб личности Магсуда Мамедова, отметив, что за долгие годы творческой деятельности артист выступал на самых прославленных сценах мира, сотрудничая с выдающимися мастерами хореографии.

Президент Азербайджанского танцевального совета, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова обратила внимание на огромное наследие, созданное Магсудом Мамедовым в тесном творческом союзе с его супругой - известным балетмейстером, народной артисткой Рафигой Ахундовой. Она напомнила о легендарных постановках пары, ставших визитной карточкой азербайджанского балета за рубежом.

С большой теплотой вспомнила наставника исполняющая обязанности проректора по учебной работе Бакинской хореографической академии, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде. Она сказала об огромной благодарности Магсуд муаллиму и Рафиге ханум за их неоценимую помощь в период её профессионального становления. Народная артистка Медина Алиева особо отметила знаменитые хореографические миниатюры "Мугам" и "Гайтагы", назвав их подлинным вкладом в сокровищницу мирового искусства.

Заместитель директора Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Рамиль Гасымов подчеркнул, что спектакли, в которых блистал великий танцовщик, чей уникальный прыжок и парящий полет на сцене поражали современников, продолжают жить. В театре уже возобновлен балет "Легенда о любви", а в ближайших планах - восстановление балета "Девичья башня".

"Пройдут годы, но сделанное этим великим мастером останется в истории азербайджанского балета вершиной, к которой должно стремиться следующее поколение - те, кому доверено будущее нашего балетного искусства", - отметил заслуженный артист Азербайджана, сотрудник театра оперы и балета Юрий Лобачев.

Хореография, созданная Магсудом Мамедовым и Рафигой Ахундовой, покорила мировые сцены утонченной восточной пластикой, безупречной красотой жестов и магией древнего символизма. Это наследие остается современным и сегодня. Попрощаться с легендой балета пришли и молодые танцовщики - лучшее подтверждение того, что замечательные идеи великих мастеров продолжат свою жизнь в искусстве нового времени.

