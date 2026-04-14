В Баку пройдет потрясающий праздник джаза с участием мировых звезд (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life / - Во Дворце Гейдара Алиева 30 апреля в 20:00 состоится праздничный концерт, посвящённый Международному дню джаза, организованный компаниями 33 Event и Show Time. Вечер обещает стать настоящим музыкальным событием весны, объединяющим лучшие традиции джаза и современное звучание, сообщает Trend Life.

Баку в этот вечер станет одной из ярких точек на глобальной карте джазовых празднований. Особую атмосферу концерту придаст участие всемирно известной пианистки и вокалистки, народной артистки Азизы Мустафазаде, которая выйдет на сцену вместе со своим сыном Рамиз-Ханом Гаджиевым, продолжателем знаменитой музыкальной династии, внуком великого Вагиф Мустафазаде. Их выступление станет символичным мостом между поколениями и стилями.

Специальным гостем вечера станет всемирно известный американский джазовый музыкант Рональд Бейкер, чьё творчество давно завоевало признание международной аудитории.

На сцене также выступят ведущие представители азербайджанского джаза - народный артист Салман Гамбаров, группа RAST под управлением заслуженного артиста Рашад Гашимов, заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Эмиль Афрасиаб и Руслан Гусейнов, а также талантливые исполнители нового поколения - Риад Маммадов, Эльвин Баширов, Иса Багиров и Медина Пашаева.

Предстоящий концерт обещает стать не просто музыкальным вечером, а масштабным культурным событием, где переплетутся импровизация и традиция, энергия сцены и живая эмоция. Это будет вечер, в которой джаз зазвучит во всём своём многообразии - от классических мотивов до современных экспериментов, объединяя артистов и зрителей в едином ритме свободы и творчества.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-international-jazz-day-2026

