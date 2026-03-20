В честь Хана Шушинского прошел торжественный вечер и открытие мемориальной комнаты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории царила особая атмосфера - здесь не просто вспоминали великого мастера мугама Хана Шушинского (1901-1979), но словно возвращали его голос в современность. В рамках проекта Miras (Наследие) состоялось масштабное мероприятие "Вершина мугама – Хан", объединившее церемонию открытия мемориальной комнаты и насыщенную концертную программу, сообщает Trend Life.

В зале собрались государственные деятели, представители культуры и искусства, педагоги, студенты и поклонники мугама. Среди гостей - заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, глава Исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов, государственный деятель и дипломат, доктор исторических наук Гасан Гасанов, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана Алла Байрамова, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде и Пярвин Керимзаде, писатель Мустафа Чеменли и многие другие.

Торжественное открытие мемориальной комнаты стало одним из самых трогательных моментов. Экспозиция афиши, фотографии, книги словно выстраивают перед посетителем целую эпоху, в центре которой стоит великая личность Хана Шушинского - прямого потомка основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира. Ректор консерватории, профессор Камиля Дадашзаде подчеркнула, что для учебного заведения это событие имеет особое значение: "Здесь будет жить память, которая будет воспитывать новые поколения музыкантов".

Особенно эмоциональным стало выступление президента Фонда Хана Шушинского, дочери легендарного исполнителя мугама, общественного и культурного деятеля Бейимханым Вердиевой.. Она отметила, что в этом году отмечается 125- летие со дня рождения Хана Шушинского, напомнив, что 18 марта - день памяти мастера мугама, и поблагодарила всех, кто сохраняет и передаёт его наследие. Воспоминание об отце, его творческих связях, деятельности и человеческих качествах было очень тепло воспринято публикой.

Продолжением вечера стал концерт в зале Консерватории имени Фикрета Амирова - пространстве, где традиция и современность соединились в едином звучании. Перед началом выступления заместитель министра культуры Мурад Гусейнов отметил, что подобные проекты играют ключевую роль в развитии музыкального образования и укреплении культурной идентичности..

На сцене один за другим появлялись признанные мастера и молодые исполнители. Заведующий кафедрой "Мугам", народный артист, профессор Мансум Ибрагимов отметил, что Хан Шушинский по праву считается великим ханенде Востока, а его личность, исполнительская манера и отношение к искусству служат образцом для последующих поколений исполнителей.

Ректор Камиля Дадашзаде в своём выступлении особо подчеркнула уникальность творческого наследия Хана Шушинского и его выдающуюся роль в истории азербайджанской музыкальной культуры, отметив, что проведение данного мероприятия соответствует миссии проекта Miras, направленного на популяризацию творчества выдающихся деятелей национального искусства.

В свою очередь дочь Мастера выразила благодарность Министерству культуры Азербайджана, Азербайджанской национальной консерватории и руководству страны за внимание к сохранению памяти о великом музыканте.

Музыкальная часть вечера стала настоящим путешествием по миру мугама. В исполнении известных артистов и студентов звучали произведения, в которых оживали традиции, эмоции и философия национальной музыки. Особое внимание привлекли новые интерпретации композиций из репертуара Хана Шушинского - смелые, но бережные по отношению к наследию великого мастера.

В художественной части концерта выступили народные артисты Мансум Ибрагимов и Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов и Эмиль Афрасияб, автор книги "Великий мастер, азербайджанский ханенде Хан Шушинский" Бейимханым Велиева, заслуженный педагог Наиба Шахмамедова, композитор Пике Ахундова, ханенде Айтен Магеррамова, пианистка Зеррин Мурадова, а также лауреаты мугамных конкурсов и студенты Улькер Абдуллаева, Мирали Саризаде, Азер Челебиани, Асим Мурадов, правнук Хана Шушинского, пианист Фарид Гусейнов, Айтадж Бейбалaева, Кянан Дэва, Нармин Мирзоева, Сиявуш Керимов и Сейяр Теймуров. Ведущей вечера выступила специалист по творческим вопросам Центра науки, творчества и международных связей консерватории Зейнаб Багир.

Финальные аккорды вечера прозвучали как признание в любви национальной культуре. Подводя итоги, Гасан Гасанов отметил, что подобные инициативы не только сохраняют наследие, но и придают ему новое дыхание.

Этот вечер в консерватории стал больше, чем просто культурным событием. Он превратился в пространство памяти, уважения и вдохновения, в ту самую вершину, к которой стремится каждое новое поколение исполнителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!