В Тиране состоялось открытие выставки ковров "Азерхалча" - "Да будут благословенны ваши руки!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Художественной галерее Тираны (Tirana Art Gallery) 18 ноября состоялось открытие очередной выставки азербайджанских ковров ОАО "Азерхалча" в Европе. Мероприятие было организовано совместно с посольством Азербайджана в Албании и Художественной галереей Тираны при поддержке муниципалитета города, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

Экспозиция приурочена к 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - событию, ставшему возможным благодаря инициативе и поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

На следующий день, 19 ноября, прошла встреча студентов художественных факультетов различных учебных заведений с азербайджанскими художниками, а также состоялись мастер-классы.

На специальном мероприятии, посвящённом открытию выставки "Да будут благословенны ваши руки!", присутствовали официальные представители государственных структур Албании, члены парламента, представители дипломатического корпуса в Тиране, представители СМИ, научных и академических кругов, деятели культуры, а также члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Албании.

Экспозиция включает в себя традиционные ковры карабахской, губинской и ширванской школ ковроткачества, выполненные в мастерских ОАО "Азерхалча", а также произведения из частных собраний. Среди них - 1 ковер из совместной коллекции "44" ОАО "Азерхалча" и Рашада Алакбарова, два ковра из проектов "Архитектор памяти" и "Женщина" с Айдан Салаховой, 1 ковер, созданный совместно с Фаигом Ахмедом, три эксклюзивных ковра из коллекции "Гранатовая симфония" с молодой художницей Самирой Аллахвердиевой, а также два ковра Руфата Исмаила - "Нахчыван" и "Карабах", созданные в сотрудничестве с "AFFFAIR".

Кроме того, посетителям представлены два ковра албанского художника Хевахира Колджи, в чьём творчестве перекликаются традиции Востока и Запада, стирая границы между культурами.

Выставку открыл посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов. В своём выступлении дипломат отметил древние традиции азербайджанского ковроткачества, являющегося одним из наиболее выразительных примеров богатого культурного наследия страны, рассказал о государственной поддержке развития этого искусства и подчеркнул, что цель выставки - представить азербайджанскую культуру и донести правду об Азербайджане до широкой общественности. Он выразил уверенность, что выставка, которая будет открыта в течение двух месяцев, внесет вклад в дальнейшее сближение народов Азербайджана и Албании, и поблагодарил муниципалитет Тираны за созданные условия.

Поздравив участников мероприятия с недавно отмеченным пятилетием исторической Победы председатель правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов рассказал об истории организации и ее миссии. Он подчеркнул, что основная цель «Азерхалча» - сохранение национальных традиций ковроткачества и их развитие в современном контексте. Он также отметил, что азербайджанское народно-прикладное искусство и ковроткачество как одна из его ветвей занимают особое место в истории национальной культуры нашего народа. Эмин Мамедов также представил краткий обзор экспонатов выставки и поделился планами организации на будущее.

С приветственными словами также выступили директор Художественной галереи Тираны Эдит Пула и посол Албании в Азербайджане Бесарт Кадиа, специально прибывший в Тирану для участия в открытии выставки.

В целях популяризации искусства азербайджанского ковроткачества в мире, сохранения национально-духовного наследия, его адаптации к современности и передачи будущим поколениям, а также содействия развитию этого искусства ковры «Карабах» и «Нахчыван», входящие в совместную коллекцию ОАО «Азерхалча» и AFFFAIR «Новый взгляд на культурное наследие», были переданы компаниями PASHA Holding и PASHA Bank в дар Художественной галерее Тираны. Эти ковры будут экспонироваться в постоянной коллекции галереи. Кроме того, компания PASHA Holding передала в дар министерству иностранных дел Албании еще один ковер «Нахчыван».

Посетителям выставки был продемонстрирован процесс создания азербайджанских ковров, проведены мастер-классы. Участники мероприятия получили возможность самостоятельно набрать петли на ковре. Всем, кто принял участие в процессе создания азербайджанских ковров, были вручены специальные сертификаты ОАО «Азерхалча».

Выставка продлится до 20 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!