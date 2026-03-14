В Иране атакованы 43 тыс. невоенных объектов — пресс-секретарь правительства

БАКУ/Trend/ - С 28 февраля в Иране были совершены атаки на около 43 000 невоенных объекта.

Как сообщает Trend, об этом заявила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь иранского правительства Фатима Мохаджерани.

По её словам, 36 500 из этих невоенных объектов представляли собой квартиры, принадлежащие гражданскому населению. 10 000 из этих квартир находятся в провинции Тегеран.

Мохаджерани сообщила, что в стране повреждено 6200 коммерческих объектов. Также повреждены 32 машины скорой помощи, 35 лечебных центров и 152 медицинских учреждения.

Пресс-секретарь правительства отметила, что погибли 223 женщины, а 2730 женщин получили ранения.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.