В начале было слово... Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В сердце Вены, в Азербайджанском культурном центре открылась необычная выставка с поэтичным названием "В начале было слово... и музыка, краски и мысли". Это не просто экспозиция - это путешествие сквозь века, в котором переплелись литература, музыка, театр и живопись. Всё, что делает азербайджанскую культуру уникальной, было в центре внимания на этой выставке, организованной при поддержке министерства культуры Азербайджана, Национального музея искусств, Государственного музея музыкальной культуры и Государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На открытии мероприятия выступили директор Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова и директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, подчеркнувшие значимость выставки с точки зрения представления богатого культурного наследия и просветительских традиций Азербайджана международной аудитории.

В центре внимания на выставке творчество таких выдающихся личностей, как Мирза Гадим Иревани, Узеир Гаджибейли, Гасан бек Зардаби и Мирза Фатали Ахундзаде. Основываясь на богатых народных традициях, они внесли в национальную культуру идеи просвещения и новаторское видение, превратив театр, живопись, печать и музыку в средства общественного прогресса.

В рамках выставки были представлены произведения Мирзы Гадима Иревани (1825-1875), основателя реалистической станковой живописи в азербайджанском изобразительном искусстве. Посетителям были показаны произведения из коллекции Национального музея искусств Азербайджана, отражающие как ранний, так и зрелый периоды творчества художника и демонстрирующие синтез традиционного миниатюрного стиля с западноевропейским реализмом: "Портрет каджарской принцессы Мах Талят ханум", "Портрет каджарского принца Ваджихуллы Мирзы", "Портрет знатной дамы", "Роза и соловей", "Портрет Фатали шаха", "Солдат" и другие графические работы.

Выставка "В начале было слово... и музыка, краски и мысли" также была представлена широкой публике в рамках проекта "Долгая ночь музеев", который в этом году проводился в 25-й раз по инициативе Австрийской телерадиовещательной компании (ORF) и объединил более 700 музеев и культурных учреждений. Экспозиция вызвала большой интерес у многочисленных посетителей.

