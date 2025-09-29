В Баку состоялась премьера спектакля "Baş" - исторической метафизической драмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялась долгожданная премьера спектакля "Baş" (Голова), поставленного по одноимённому роману народного писателя Эльчина, сообщает Trend Life.

Постановка, представленная в жанре исторической метафизической драмы, раскрывает сложные политико-философские мотивы, связанные с одной из самых драматических страниц истории - событиями начала XIX века, когда войска Российской империи под командованием генерала Цицианова вторглись на территорию Южного Кавказа.

Режиссёром и автором сценической адаптации выступила заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Мехрибан Алекперзаде. Над художественным оформлением работали: художник-постановщик - Ильхам Эльханоглу, художник по костюмам - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу. Композитор - Азер Гаджиаскерли.

В постановке заняты ведущие мастера сцены - народные артисты Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Физули Гусейнов, Вяфа Рзаева, Эльнар Гараев, а также труппа театра.

Спектакль охватывает широкую географию - от азербайджанских ханств до персидского и российского дворов. Через образ метафорически "путешествующей головы" Цицианова раскрываются характеры людей из разных сословий и государств, их нравственный выбор, страхи, стремления и слабости.

"Baş" - это не только взгляд в прошлое, спектакль обращается к вопросам национального самосознания, памяти и единства, напоминая о цене исторических ошибок и важности духовного сопротивления.

