ИИ окажет огромное влияние на поведение человека в будущем — Асмита Сатьярти

БАКУ /Trend/ - Сегодня 88 процентов молодых людей общаются с ChatGPT вместо общения со сверстниками. Искусственный интеллект окажет огромное влияние на поведение человека в будущем.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила Асмита Сатьярти, генеральный директор организации «Движение Сатьярти за глобальное сострадание», сегодня в рамках 13-го Глобального Бакинского форума в ходе панельной дискуссии «Цифровое будущее: этика искусственного интеллекта, управление и инновации».

По ее словам, это станет серьезным ударом как на индивидуальном, так и на социальном уровне.

«Этот разрыв между людьми может привести к их изоляции. И последствия затронут окружающую среду и рабочие места. Нам нужно об этом говорить. Это сильные сигналы. Где-то допущена ошибка, и ее нужно найти. Этот «вирус» уже проник в общество. Предвзятое влияние искусственного интеллекта на жизнь людей может быть огромным. Существует несправедливый искусственный интеллект, и миллионы людей находятся под его влиянием. В этом случае возникает вопрос: что можно сделать, чтобы устранить эти последствия? Ответ кроется в сострадательном подходе. Это важно. Само сострадание — важнейший инструмент. Сострадание следует рассматривать как фактор, ведущий эту функцию к новой структуре. Одного регулирования недостаточно. Оно должно основываться на образовании и правильном подходе. Сострадательный подход может нас поддержать, иначе мы впадем в серьезный кризис. Нам нужно подумать об этом сейчас», - сказала А. Сатьярти.