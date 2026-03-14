Сотрудничество в областях прав человека, безопасности и управления должно продолжаться — спецпредставитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в областях прав человека, безопасности и управления должно продолжаться.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуард Стипрайс в своем выступлении на специальной сессии, состоявшейся сегодня в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

"Регион, в котором я работаю, — это регион, где плохих новостей не так уж много. Это показывает, что тесное сотрудничество приносит реальные выгоды и подчеркивает важность совместной работы, - сказал Э. Стипрайс.

По его словам, в этом регионе расположены разные страны, и каждая из них сталкивается со своими уникальными проблемами: «Экономическая конкуренция, доминирование на рынке, безопасность и т. д. — это внешние вызовы, которые нас ожидают. Чтобы выжить в меняющемся мире, эти страны должны поддерживать друг друга. Обмен опытом в решении внутренних проблем создает ценность и приносит пользу. Климатическая проблема является особенно серьезной; проблемы с водой — ключевые для Центральной Азии. Для выживания странам необходимо эффективно и рационально использовать и справедливо распределять водные ресурсы. Общество должно бороться с распространением радикального ислама среди молодежи. Возможно, здесь нет общих подходов, но общие подходы возможны. В Центральной Азии в этом есть большая потребность».

Как отметил Э. Стипрайс, "страны Центральной Азии, такие как Азербайджан, являются частью нашей архитектуры безопасности, и мы должны продолжать сотрудничество в этой области".

«Мы можем работать на основе общих ценностей в областях прав человека, безопасности и управления. Стабильность, безопасность и благополучие региона важны для нас. Мы сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Центральная Азия — одно из немногих мест в мире, где преобладает молодое и образованное население», — добавил он.