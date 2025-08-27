Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Художник из Германии представил работы, посвященные родному азербайджанскому селению Гала (ФОТО)

Культура Материалы 27 августа 2025 14:04 (UTC +04:00)
Художник из Германии представил работы, посвященные родному азербайджанскому селению Гала (ФОТО)
Фото: Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В замке Гала, являющемся частью Археолого-этнографического музейного комплекса "Гала", состоялось открытие выставки народного художника Азербайджана, нашего соотечественника из Германии Ашрафа Гейбатова под названием "Родная Гала", сообщает Trend Life.

В этот день музейный комплекс, словно хранитель вековых тайн, стал местом встречи искусства и истории.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд на открытии рассказал об уникальности творчества мастера кисти, который на протяжении более 25 лет живет и работает в Германии, прославляя национальное искусство во всем мире.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во Дворце ООН в Женеве, Дворце Президента Румынии, штаб-квартире НАТО, Дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных художественных салонах Мальты. Его многогранные работы были с интересом встречены в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и в других странах.

На выставке представлено более двадцати пяти полотен, каждое из которых - это дань родному селению Гала, месту, где родился и черпал вдохновение великий мастер. Работы Гейбатова - словно живое дыхание Абшерона, природа, пейзажи и неповторимый национальный дух звучат в них ярко и искренне. Его особенный стиль, богатство красок и глубина образов позволяют почувствовать всю красоту и уникальность родного края, несут в себе особое художественно-эстетическое настроение.

В рамках мероприятия также состоялась встреча автора выставки с юными художниками, занимающимися в Доме молодёжи посёлка Шувелян. Ашраф Гейбатов провёл для них мастер-класс, поделившись опытом и профессиональными приёмами. Творческие работы этих юных мастеров были представлены на открытой выставке под открытым небом - словно продолжение живой нити искусства в стенах музейного комплекса.

