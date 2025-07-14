Ода музыке в Баку – на открытом воздухе прозвучали жемчужины национальной классики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Летнем зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось событие, которое по праву можно назвать музыкальной вехой - грандиозный концерт, посвящённый 105-летию Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Этим вечером сцена стала не просто пространством для исполнения - она превратилась в живую летопись, в которой переплелись страницы прошлого и настоящее, национальные корни и современные достижения. Оркестр, созданный в начале XX века великим Узеиром Гаджибейли, вновь доказал: его миссия - нести свет азербайджанской музыки в будущее.

Концерт начался с мощного символа - увертюры к опере "Кёроглу", прозвучавшей под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Это было словно музыкальное приветствие самому основателю оркестра.

Затем на сцену вышел народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде. Его исполнение фрагментов концерта Арифа Меликова для фортепиано с оркестром - это была не просто техника и виртуозность, это было искусство в его чистейшем проявлении: искреннее, глубокое, вдохновляющее.

"Праздничный танец" из "Симфонических танцев" Фикрета Амирова окрасил вечер яркими красками восточной темпераментности и радости. А под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова оркестр мастерски исполнил "Албанскую рапсодию" Гара Гараева и "Торжественный марш" Муслима Магомаева - звучания, в которых чувствовался дух эпох и энергетика целой нации.

Финальной кульминацией стал величественный симфонический мугам "Раст" Ниязи. Публика, не желая отпускать музыкантов, аплодировала стоя - и в ответ прозвучал вальс Ниязи, наполненный ностальгией и благородством.

Этот вечер стал не только праздником для оркестра, но и финальной точкой концертного сезона. С поздравлением к музыкантам обратился Фуад Ибрагимов, особо подчеркнув сплочённость коллектива, их безграничную преданность делу и высокий профессионализм.

Завершил вечер народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли. Его слова были не просто речью, а настоящей ода оркестру, отражает синтез национального музыкального наследия и мирового искусства, а также высокую профессиональную культуру и преданность искусству. Он подчеркнул, что музыкальные картины, создаваемые оркестром на сцене, находят отклик в сердцах слушателей и служат ярким примером распространения славы азербайджанской музыки по всему миру. В завершение он выразил искренние поздравления всему коллективу, пожелав дальнейших успехов, новых вершин и всегда горячих аплодисментов.

105 лет - это не просто дата. Это символ вечности музыки, рожденной на азербайджанской земле. Этот юбилей стал праздником не только для артистов, но и для всей страны - торжеством духа, искусства и того безмолвного языка, который понимает каждый - языка музыки.

Фото – Кямран Багиров

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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