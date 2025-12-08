Бахтияр Асланбейли обнародовал стоимость импортных операций bp за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - По итогам 9 месяцев этого года bp осуществил 6250 импортных операций, общая стоимость которых составила около 170 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на "Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие", проходящем в Баку.

«BP уже 30 лет работает в нефтегазовом секторе Азербайджана. За этот период мы вели активную деятельность. По итогам 9 месяцев этого года мы осуществили 6250 импортных операций, общая стоимость которых составила около 170 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в стоимостном выражении на 40 миллионов долларов. <...>

Мы также тесно сотрудничаем с таможенными органами по осуществлению импортно-экспортных операций по одному из наших новых проектов – "Шафаг". Именно при тесной поддержке таможенных органов около 20 процентов панелей для этого проекта уже находятся на территории Джебраильского района. Строительство солнечной электростанции "Шафаг" на территории Джебраильского района начнется в ближайшее время", - сказал Б. Асланбейли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!