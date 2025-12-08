Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - помощник Президента

БАКУ/Trend/ - Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на «Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие» в Баку.

«Результаты, достигнутые в этом направлении, уже видны. В 2021–2024 годах ненефтяной сектор рос в среднем на 6,7% в год, а его доля в общей экономике увеличилась до 68%. За последние 6 лет ненефтяной экспорт вырос почти вдвое, что является показателем повышения конкурентоспособности нашей страны», – сказал Ш.Мовсумов.

