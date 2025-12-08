Креативные павильоны и красочные экспозиции на открытии "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ — В Бакинском конгресс-центре состоялось официальное открытие "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025". Сразу после церемонии высокие гости и министры культуры стран-участниц приступили к осмотру ключевых выставочных пространств фестиваля, которые в этом году стали главным центром притяжения международного внимания, сообщает Trend.

В мероприятии принимают участие представители более чем 50 стран — руководители министерств, представители международных структур, известные деятели культуры, искусства и науки. Общее число гостей превысило пять тысяч человек.

После официальных выступлений министр культуры Азербайджана Адиль Керимли вместе с заместителем генерального секретаря ОИС Тариком Аль-Бахитом, министром национального наследия и культуры Пакистана Аурангзебом Ханом Хичи, министром культуры Египта Ахмедом Фуаадом Абдесаламом Ханно, министром культуры Ливии Мабрукой Туффи Усман Аоки, министром культуры Палестины Имадом Аль-Дин Хамданом и заместителем министра культуры и туризма Турции Надиром Алпасланом ознакомились с экспозициями, представленными в рамках Творческой недели.

Министры посетили ключевые выставки фестиваля.

Одним из первых пунктов маршрута стала масштабная выставка "Творческая деревня" (Creative Village), где представлены арт-объекты, ремесленные изделия, инсталляции молодых художников и мастерские креативных коллективов.

Далее делегация проследовала на MYEXPO — Выставку культурных и креативных индустрий, которая в этом году собрала десятки проектов в сферах дизайна, кино, моды, цифрового искусства, анимации и новых технологий. Здесь гости проявили особый интерес к инновационным решениям и стартапам, представленным азербайджанскими и зарубежными авторами.

Большой интерес вызвала и экспозиция исламской каллиграфии, подготовленная совместно с IRCICA. Министры отметили важность сохранения традиционных видов искусства и их интеграции в современную визуальную культуру.

Затем делегация осмотрела выставку стартапов I2C, кинорынок Omarket (Orient Film Market), креативный воркшоп AI4Art, а также зону 4SIM Talks и площадку CulTech, где представлены технологические решения для сферы культуры исламского мира. Каждый павильон сопровождался презентациями, знакомившими гостей с новыми подходами в развитии креативной экономики.

Вечером будет представлено Oriental Fashion Show, где будут продемонстрированы коллекции дизайнеров из разных стран исламского мира, объединяющие традиции и современные тенденции моды.

Впервые принимая фестиваль у себя, Азербайджан сделал акцент на демонстрации культурного многообразия и креативного потенциала стран ОИС — именно поэтому выставочные пространства стали ключевыми площадками дня. Здесь представлены работы художников, дизайнеров, мастеров и технологических команд, предлагающих современный взгляд на культуру исламского мира.

Параллельно в Бакинском конгресс-центре открылись панельные дискуссии, показы и форумы, посвященные кино, театру, музыке, моде, танцу, геймдизайну, анимации и цифровому творчеству.

В рамках фестиваля также прходит высокоуровневая встреча министров культуры стран-членов ОИС, в ходе которой будут обсуждаться совместные инициативы и новые направления сотрудничества в сфере креативных индустрий.