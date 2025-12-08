Прошедшая в Баку WTDC-25 запомнилась успешными результатами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), прошедшая в Баку с 17 по 28 ноября, запомнилась успешными результатами. Мероприятие побило рекорды, превзойдя результаты прошлых лет по количеству участников и присутствию высокопоставленных гостей.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что для участия в WTDC-25 зарегистрировалось 2572 человека. Этот показатель сделал Бакинскую конференцию самым многочисленным мероприятием среди WTDC, организованных за последние годы. Так, WTDC-2017 собрала 1360 участников, а WTDC-2022 — 1763.

WTDC-25 также отличилась количеством высокопоставленных гостей. В конференции приняли участие 196 высокопоставленных гостей. Это значительно превышает показатель WTDC-2022 и отражает растущую международную значимость конференции.

Мероприятие, проведенное в Баку, обеспечило высокий уровень комфорта участников, обеспечения организационных вопросов, взаимодействия с медиа. Конференция получила высокую оценку как в этом отношении, так и с точки зрения обеспечения широкого участия международных партнеров.

Одним из главных итогов WTDC-25 стало принятие Бакинского плана действий, который станет основным руководством для глобального цифрового развития на период 2026–2029 годов. В этом плане изложены стратегические направления социально-ориентированного и инклюзивного цифрового развития с особым акцентом на цифровых потребностях развивающихся стран и малообеспеченных сообществ. Важность этого обязательства подчеркивается глобальным призывом: «Более двух миллиардов человек в мире до сих пор не имеют доступа к интернету. Бакинский план действий направлен на преодоление этого разрыва путем обеспечения всеобщего и доступного подключения, необходимого для того, чтобы преимущества цифровой экономики стали доступны всем обществам».

