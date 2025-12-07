Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в рамках визита в Народную Республику Бангладеш 6 декабря посетили детский дом для девочек, лишенных родительского попечения, и девочек-сирот в городе Дакка.

Как сообщает Trend, руководство и педагогический состав Shorkari Shishu Poribar («Государственный детский дом») подробно проинформировали гостей о деятельности учреждения. Было сообщено, что в учреждении, действующем при Управлении социальных услуг Бангладеш и финансируемом за счет добровольных пожертвований из различных источников, на постоянной основе проживает более 130 детей. Помимо образования, их обучают профессиям и трудовым навыкам, готовя к будущей жизни.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями и потребностями детского дома, в том числе с состоянием общежития и учебных помещений, побеседовали с педагогическим составом и детьми. Преподаватели и воспитанники детского дома были проинформированы о том, что Азербайджанское государство, исходя из принципов гуманизма, которыми оно постоянно руководствуется на глобальном уровне, посредством Фонда Гейдара Алиева реализует социально-гуманитарные проекты в различных странах. С учреждением были обсуждены вопросы осуществления программы помощи.

В заключение воспитанники детского дома выступили перед гостями из Азербайджана с программой, состоящей из бангладешских народных песен и танцев.