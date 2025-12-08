Азербайджан-Словакия: стратегическое партнерство, формирующее новый контур регионального сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Словакией в последние годы демонстрируют ярко выраженную тенденцию к углублению и институционализации, выходя на уровень подлинного стратегического партнёрства. Динамика политических, оборонных, энергетических, экономических и технологических контактов показывает, что сотрудничество двух государств уже приобрело системный характер, основанный на совпадении интересов, доверии и взаимной поддержке.

Особенно важным этапом стало подписание в мае 2024 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Словакии Робертом Фицо Совместной декларации о стратегическом партнерстве. Этот документ не просто зафиксировал добрую волю сторон, но стал политической опорой для углубления сотрудничества. Как тогда сказал Президент Ильхам Алиев в совместном с Фицо заявлении для прессы, это очень серьезный политический документ, который поднимает наши связи на самый высокий уровень. «Пункты Декларации о стратегическом партнерстве отражают наше намерение, в то же время они определяют и перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал глава государства.

Словакия со своей стороны начала активнее поддерживать укрепление связей Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, что также стало важным политическим фактором в развитии региональных связей и укреплении взаимопонимания на евроатлантическом направлении.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений стало оборонное и военно-техническое сотрудничество. В 2024–2025 годах интенсивность контактов между оборонными ведомствами двух стран заметно выросла.

Так, 7 ноября делегация во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком прибыла в Азербайджан. Делегация приняла участие в Баку в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне. А в октябре словацкая делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, совершил визит в Азербайджан. В апреле этого года в рамках официального визита в Словацкую Республику первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация посетили компанию оборонной промышленности этой страны. В ноябре 2024 года Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Словацкую Республику по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Роберта Калиняка.

Что касается сферы экономики, один из наиболее ярких и воплощенных результатов практического сотрудничества — словацкий проект «умного села» в Баш Гарвенде, реализуемый на освобождённых территориях Азербайджана. Участие Словакии в таких проектах подчеркивает ее готовность играть долгосрочную роль в возрождении Карабаха.

Энергетика стала еще одним ключевым компонентом сотрудничества, приобретшим стратегический характер. Словакия, которая активно ищет пути диверсификации газовых поставок, стала двенадцатой страной, начавшей импорт азербайджанского газа — поставки SOCAR в адрес словацкого государственного оператора SPP стартовали в декабре 2024 года по пилотному соглашению. На первом заседании рабочей группы ЕС–Словакия по вопросам энергоснабжения, где Азербайджан был представлен заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым, обе стороны подчеркнули стратегическое значение азербайджанского газа и выразили полную готовность развивать сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики.

Словакия также стала одним из участников меморандума по проекту «Кольцо солидарности», которое призвано увеличить транспортировку азербайджанского газа в Центральную Европу.

Отдельный пласт энергетического взаимодействия связан с «зеленой» трансформацией. Словакия обладает одной из самых экологически чистых энергосистем в Европе благодаря сильному ядерному сектору и активно делится своим опытом. Словацкие тепловые насосы уже экспортируются в Азербайджан, способствуя снижению выбросов и переходу к низкоуглеродной энергетике. Многие словацкие компании, работающие в области атомной энергетики и энергоэффективных технологий, выразили готовность развивать сотрудничество с Азербайджаном — что особенно актуально в контексте глобального курса на декарбонизацию и решения, обсуждавшиеся в рамках COP29, проходившей в Баку. Присутствие президента Словакии Петера Пеллегрини на конференции стало дополнительным подтверждением значимости климатического и энергетического диалога.

В сентябре 2024 года в Баку прошел азербайджано-словацкий бизнес-форум, на котором 16 словакских компаний из ненефтяного сектора обсудили перспективы взаимодействия в сфере электроэнергетики, ИКТ, фармацевтики и других областей. Наличие таких контактов подтверждает готовность бизнеса двух стран работать в условиях стратегического партнерства, используя преимущества политической стабильности и новых правовых механизмов. Одним из таких механизмов стало вступившее в силу 1 января 2025 года Соглашение об избежании двойного налогообложения, создающее благоприятную среду для инвестиций и совместных проектов.

Все эти процессы — от политической координации и оборонного партнерства до энергетической интеграции, зеленых технологий и устойчивого развития — формируют устойчивую основу для долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией. Причем значение этих отношений выходит далеко за рамки двустороннего уровня. Для Южного Кавказа вовлеченность Словакии означает расширение европейского присутствия в регионе, поддержку послевоенного восстановления и развитие новых экономических моделей. Для Центральной Европы Азербайджан становится гарантом энергетической безопасности и партнером в рамках трансъевропейских инфраструктурных проектов. Для самой Европы укрепление связей Баку и Братиславы — это вклад в устойчивость, диверсификацию в континенте.

Таким образом, азербайджано-словацкие отношения сегодня представляют собой динамичную, взаимодополняющую и формирующую новый политико-экономический контур связей между Центральной Европой и Южным Кавказом конструкцию. Углубление сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран и закладывает основу для региональной стабильности, экономического роста и технологической модернизации, что делает это партнерство одним из наиболее перспективных в Европе и Евразии.