Начало строительства железной дороги Решт-Астара планируется в следующем году - министр

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что строительство железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» начнется в следующем году.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Иран тесно сотрудничает с Азербайджаном и Россией в строительстве данной железной дороги.

Арагчи сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу строительства. 50% работ уже выполнено.

