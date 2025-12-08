Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
8 декабря 2025
Начало строительства железной дороги Решт-Астара планируется в следующем году - министр

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Ожидается, что строительство железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» начнется в следующем году.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Иран тесно сотрудничает с Азербайджаном и Россией в строительстве данной железной дороги.

Арагчи сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу строительства. 50% работ уже выполнено.

