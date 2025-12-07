Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем операций с локальными картами в Азербайджане

7 декабря 2025 13:14
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец октября текущего года количество транзакций с использованием локальных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами (включая платежные карты статистической единицы), в Азербайджане составило 70,3 тысячи единиц, а объем транзакций – 69,94 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим годом количество транзакций с использованием локальных карт сократилось на 355,5 тысячи единиц или на 83,5%, а объем транзакций увеличился на 52 тысячи манатов или на 0,7%.

