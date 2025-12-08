В Баку проходит международная конференция на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана"

БАКУ/Trend/ - В Баку начала работу международная конференция, посвященная 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на тему "Гейдар Алиев – основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".

Как сообщает в понедельник Trend, конференция организована Бакинским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Новость обновляется