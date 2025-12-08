Trading Economics обнародовала прогноз по промышленному производству Грузии

БАКУ /Trend/ - Промышленное производство в Грузии увеличилось на 3,9% в третьем квартале 2025 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, сообщает Trend со ссылкой на Международную онлайн-платформу Trading Economics.

Cогласно оценкам аналитиков Trading Economics, промышленное производство в Грузии к концу этого квартала составит 2,9%.

Как сообщает Trading Economics, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, промышленное производство в Грузии в третьем квартале 2025 года увеличилось на 3,9% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с резким ростом на 9,3% в предыдущем периоде.

"Замедление наблюдалось в основных секторах, включая обрабатывающую промышленность (рост на 2,1% против 7,6% во II квартале), где снижение производства напитков (-4,9%), табачных изделий (-13,1%), одежды (-2,1%) и кожаных изделий (-29,6%) частично компенсировалось увеличением выпуска продуктов питания (+16%) и текстиля (+14,6%). Активность также замедлилась в сферах добычи полезных ископаемых и карьеров (рост на 19% против 34,9%) из-за сокращения добычи нефти и природного газа, а также в сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами и рекультивации (рост на 5,9% против 10,4%).

В то же время темпы роста производства электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха ускорились (рост на 5,4% против 4,2%). В квартальном выражении промышленное производство увеличилось на 3,9%, замедлившись по сравнению с ростом на 15,7% в предыдущем периоде", - говорится в информации.