Решение в отношении Мамеда Ибрагимли оставлено в силе

БАКУ/Trend/ - Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на постановление об избрании меры пресечения в отношении члена Президиума Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагимли, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, решение было вынесено на состоявшемся сегодня заседании Бакинского апелляционного суда.

Апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение об избрании меры пресечения оставлено в силе.

Отметим, что решением Сабаильского районного суда в отношении М. Ибрагимли избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 15 суток.

Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (Действия, направленные на насильственный захват власти или ее насильственное удержание, а равно насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что председатель ПНФА Али Керимли и член Президиума партии Мамед Ибрагимли были допрошены в СГБ в рамках расследования, проводимого в их отношении.

После обыска в их доме они были доставлены в Службу государственной безопасности.