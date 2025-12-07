Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 декабря.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами ливни, в некоторых местах полуострова интенсивные. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 7-9°, днем – 10-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха в пределах 80-90 %.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки. Местами возможны ливни, в горной местности - снег. Днем осадки на короткое время прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Ветер – западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 2-7°, днем – 9-13°, в горах ночью – 0-4° мороза, днем – 4-8° тепла.