...
Политика Материалы 7 декабря 2025 09:44 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
Фото: Хикмет Гаджиев / X

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мохаммедом аль-Будаеви.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети X.

"Мы провели обмен мнениями об успешных отношениях между Азербайджаном и ССАГПЗ и обсудили возможности дальнейшего расширения нашего сотрудничества", - говорится в публикации.

