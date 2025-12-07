Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мохаммедом аль-Будаеви.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети X.

"Мы провели обмен мнениями об успешных отношениях между Азербайджаном и ССАГПЗ и обсудили возможности дальнейшего расширения нашего сотрудничества", - говорится в публикации.