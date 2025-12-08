Обсуждены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В ходе встреч, состоявшихся сегодня, были подробно рассмотрены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.

"Мы обсудили региональные форматы сотрудничества в политической и экономической сферах, а также трехсторонние форматы Азербайджан–Иран–Россия и Азербайджан–Иран–Турция. Этот диалог пралируется продолжить", - отметил министр.

