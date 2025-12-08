БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он также отметил, что Иран поддерживает продолжение консультаций между странами региона.

"Продолжение переговоров в формате 3+3 имеет большое значение", - сказал министр.

