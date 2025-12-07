В Азербайджане вырос объем транзакций, проведенных в AZIPS

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года объём транзакций, проведённых в Национальной системе расчётов в режиме реального времени (AZIPS), превысил 68,5 миллиарда манатов, а количество – 220,8 тысячи единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателями того же месяца 2024 года объём транзакций, проведённых в этой системе, увеличился на 6,7 миллиарда манатов или на 10,8%, а количество - на 12,1 тысячи единиц или на 5,8%.

В октябре 2024 года объём транзакций, проведённых через AZIPS, превысил 61,8 миллиарда манатов, а количество - превысило 208,7 тысячи единиц.