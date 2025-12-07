Trading Economics представила обновленный прогноз по торговому балансу Турции

БАКУ /Trend/ - По итогам текущего квартала торговый баланс Турции ожидается на уровне -9,3 миллиарда долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Международную онлайн-платформу Trading Economics.

По ожиданиям аналитиков, в долгосрочной перспективе, согласно эконометрическим моделям Trading Economics, торговый баланс Турции прогнозируется на уровне около -8,5 миллиарда долларов США в 2026 году и -4,3 миллиарда долларов США в 2027 году.

Как сообщает Trading Economics, согласно данным Турецкого статистического института, дефицит внешней торговли Турции увеличился до 7,8 миллиарда долларов в ноябре 2025 года по сравнению с 7,5 миллиарда долларов в том же месяце предыдущего года.

"Это стало крупнейшим разрывом с июня, поскольку импорт вырос на 2,6% в годовом выражении до 30,5 миллиарда долларов на фоне увеличения закупок промежуточных товаров (на 1,5%), потребительских товаров (на 3,6%) и инвестиционных товаров (на 13%). Китай (4,2 миллиарда долларов) остался крупнейшим источником импорта, за которым следуют Россия (3,1 миллиарда долларов) и Германия (2,5 миллиарда долларов).

Экспорт при этом вырос на 2,2% в годовом выражении и составил 22,7 миллиарда долларов, главным образом благодаря увеличению продаж инвестиционных товаров (на 16,2%). Основными направлениями экспорта стали Германия (1,9 миллиарда долларов), США (1,5 миллиарда долларов) и Великобритания (1,3 миллиарда долларов)", - говорится в информации.

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2025 года дефицит внешней торговли Турции расширился до 82,5 миллиарда долларов по сравнению с 73,4 миллиарда долларов за тот же период прошлого года.