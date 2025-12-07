Налоговые поступления от негосударственного сектора в Нахчыване возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской АР в бюджет поступило около 233 миллионов манатов, что на 14,9%, или 30,2 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, поступления от негосударственного сектора составили 166,6 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 29,6 миллиона манатов, или 21,6%.

Кроме того, в январе-ноябре 2025 года взносы по страхованию от безработицы увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 4,1 млн манатов.

За тот же период взносы по обязательному медицинскому страхованию увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8% и составили более 27,6 млн манатов.