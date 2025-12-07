Эмоции, голос и тысячи огней: EMIN подарил Баку тёплый декабрьский вечер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся традиционный зимний концерт EMINа – народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, который вновь прошел с аншлагом, собрав около 2000 зрителей, сообщает Trend Life.

Баку снова прожил вечер, в котором звук стал теплом, а сцена - местом встречи поколений. EMIN исполнил 19 песен, в том числе "Такие приходят однажды" из нового альбома "Герои черно-белых фильмов", релиз которого состоялся 21 ноября, а также любимые всеми хиты прошлых лет, такие как "Still", "Я лучше всех живу", "Сбежим в Баку" и другие. Особый момент наступил, когда зазвучала "Синяя вечность" - песня из альбома "Верни мне музыку" 2024 года, с которой EMIN обращается к памяти легендарного Муслима Магомаева, продолжая его музыкальную линию с глубокой личной нежностью. Зал реагировал так, как реагируют только на искренность: люди вставали, несли цветы, передавали письма и небольшие подарки, а финал концерта превратился в настоящую волну аплодисментов - EMIN выходил на бис.

В своем обращении к залу EMIN говорил о том, как ценно для него то, что эту музыку слушают и чувствуют. "Каждый артист постоянно ищет ответы на вопросы: как найти себя в музыке, как реализоваться в этом прекрасном и непростом мире искусства? И сегодня я понимаю, что мой путь выбран правильно, благодаря вам", - сказал он.

В этот зимний вечер музыка стала больше, чем концерт. Она стала пространством доверия, в котором артист и публика говорили на одном языке - языке чувств, внимательности и благодарности.

