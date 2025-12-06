Государственные ипотечные кредиты в Азербайджане сократились

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано 371,3 миллиона манатов кредитов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,8 миллиона манатов или 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем рефинансированных Фондом кредитов за отчетный период составил 351 миллион манатов, что на 27,8 миллиона манатов или 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем размещенных Фондом облигаций увеличился на 50 миллионов манатов или 10% и составил 550 миллионов манатов.

Кроме того, объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета за отчетный период, сократился на 1,8 миллиона манатов или 2,7% и составил 63,9 миллиона манатов.

