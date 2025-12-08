Шахин Багиров назвал объем изъятых наркотических средств в Азербайджане за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - За 11 месяцев текущего года в Азербайджане из незаконного оборота было изъято более 1 тонны 600 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров на «Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие» в Баку.

По его словам, в результате деятельности ГТК в 2022–2024 годах из незаконного оборота было изъято более 1 тонны 900 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их психоактивных препаратов, а за 11 месяцев текущего года – более 1 тонны 600 килограмм:

"При этом в текущем году выявлено 451 килограмм героина. В целях увеличения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу расширены технические возможности, ряд пунктов пропуска построен в современном стиле. <...>

Кроме того, в плановом порядке продолжается строительство новых пунктов пропуска в целях расширения международных товарных потоков и повышения эффективности управления процессами пересечения границы. Эти инициативы способствуют повышению транзитного потенциала Азербайджана и дальнейшему укреплению наших позиций в региональной логистической цепочке".

