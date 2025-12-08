Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Azebaijan Airlines (AZAL), входящее в AZCON Holding, делает еще один шаг навстречу своим маленьким пассажирам, представляя яркий и вдохновляющий проект — детскую книгу Arzulardakı Mavi təyyarə (Blue Plane Dreams).

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, книга создана по заказу AZAL в сотрудничестве с издательским домом TEAS Press. Выход книги приурочен к Международному дню гражданской авиации — 7 декабря. Она издана на азербайджанском и английском языках и будет бесплатно вручаться юным пассажирам AZAL во время полетов.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил вице-президент AZAL Ильхам Амиров, подчеркнув значимость проекта для формирования будущего кадрового потенциала гражданской авиации.

Автор книги — любимый детьми писатель Муршуд Исмаилзаде. История рассказывает о восьмилетнем Азере, который получает на день рождения особенный подарок от своего дедушки — много лет проработавшего пилотом AZAL. Это модель самолета, символизирующая связь поколений, любовь к профессии и первые шаги мальчика к его мечте.

Старший брат Мурад, студент Национальной академии авиации, помогает Азеру собрать модель. В книге также представлены увлекательные факты об устройстве самолетов и интересные сведения из мира авиации. Читатели узнают, что форма самолета вдохновлена птицами, принципы отражения ультразвуковых волн — летучими мышами, а конструкция хвостовой части — рыбами.

Год становится для Азера по-настоящему особенным: кроме долгожданного подарка, он впервые отправляется в путешествие — полет из Баку в Карабах дарит ему незабываемые эмоции и лишь укрепляет его мечту однажды стать пилотом.

Проект «Arzulardakı mavi təyyarə / Blue Plane Dreams» является частью инициативы AZAL, направленной на популяризацию авиации среди детей и создание новых образовательных возможностей для будущего поколения.

