Отношения Ирана с Азербайджаном имеют большое значение - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Отношения Ирана с Азербайджаном имеют большое значение.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Тегеране.

По его словам, между Ираном и Азербайджаном существуют узы соседства, культуры и исторического общности. Иран стремится развивать отношения между двумя странами посредством дипломатических визитов.

"Иран стремится помочь укрепить мир и стабильность в очень важном кавказском регионе", - отметил он.

Представитель министерства сообщил, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи сегодня посетит Баку. На завтра запланирован ряд встреч.