Транспорт Материалы 6 декабря 2025 21:00 (UTC +04:00)
Вырос объем грузоперевозок по транспортному коридору Юг-Запад

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем перевезенных грузов по транспортному коридору Юг-Запад составил 402,7 тысячи тонн.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 123,4 тысячи тонн или на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в январе-сентябре прошлого года объем перевезенных грузов по транспортному коридору Юг-Запад составил 279,3 тысячи тонн.

Следует отметить, что в целом за январь-сентябрь 2025 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 10,556 миллиона тонн грузов, автомобильным - 8,009 миллиона тонн, морским - 5,590 миллиона тонн.

Транзитные грузы составили 46% от общего объема перевозок железнодорожным транспортом, 41,9% от общего объема перевозок автомобильным транспортом и 94,7% от общего объема перевозок морским транспортом.

