Глава МИД Ирана планирует посетить несколько стран региона

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ближайшее время планирует посетить несколько стран.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся в Тегеране.

Багаи сообщил, что сегодня министр иностранных дел Ирана посетит Азербайджан.

Багай отметил, что в ближайшее время Иран планирует отправить делегацию высокого уровня в Беларусь и Россию. Целью этого визита станет проведение регулярных консультаций с обеими странами.

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся визиты президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан и Туркменистан.