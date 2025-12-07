Глава МИД Ирана планирует посетить несколько стран региона

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ближайшее время планирует посетить несколько стран.
Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся в Тегеране.
Багаи сообщил, что сегодня министр иностранных дел Ирана посетит Азербайджан.
Багай отметил, что в ближайшее время Иран планирует отправить делегацию высокого уровня в Беларусь и Россию. Целью этого визита станет проведение регулярных консультаций с обеими странами.
Он добавил, что в ближайшие дни состоятся визиты президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан и Туркменистан.