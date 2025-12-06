В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике "Winter Fairytale" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 и 7 декабря в Национальной гимнастической арене проходит международный турнир по художественной гимнастике "Winter Fairytale".

В турнире принимают участие 262 гимнастки из 28 клубов из 9 стран, сообщает Trend.

В первый день соревнований гимнастки продемонстрировали свои выступления в программах с гимнастическими предметами и без них в разных возрастных группах. Лучшие спортсменки были награждены медалями.

Турнир завершится 7 декабря. Также в конце турнира олимпийская чемпионка Линой Ашрам проведет для участниц мастер-класс по художественной гимнастике. В рамках мастер-класса олимпийская чемпионка расскажет юным гимнасткам о секретах художественной гимнастики, новых техниках и опыте.

